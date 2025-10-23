Noi del Rione Sanità recensione | una fiction Rai intensa per raccontare Don Antonio Loffredo
Dal 23 ottobre su Rai 1 la nuova fiction di Luca Miniero sulla vera storia del parroco che ha trasformato il Rione Sanità di Napoli da quartiere malfamato in luogo di cultura. Cosa funziona e cosa no nel primo episodio. Noi del Rione Sanità porta in prima serata su Rai 1, dal 23 ottobre con 6 episodi, l'esperienza del reale che ha cambiato il destino di una porzione di Napoli: il "miracolo" nato attorno alla parrocchia e alle Catacombe di San Gennaro. Se il Rione Sanità si è trasformato negli anni da quartiere malfamato a polo turistico e culturale, il merito è anche e soprattutto di Don Antonio Loffredo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
E' ufficiale, domani sera "Noi del Rione Sanità" andrà in onda in prima serata su Rai Uno. La serie è liberamente tratta dal libro di Padre Antonio Loffredo "Noi del Rione Sanità" in libreria ora grazie ad Edizioni San Gennaro e Marotta e Cafiero Editori. Facciam - facebook.com Vai su Facebook
Noi del Rione Sanità, recensione: una fiction Rai intensa per raccontare Don Antonio Loffredo - Dal 23 ottobre su Rai 1 la nuova fiction di Luca Miniero sulla vera storia del parroco che ha trasformato il Rione Sanità di Napoli da quartiere malfamato in luogo di cultura. Segnala movieplayer.it
In autunno su Rai Uno la fiction "Noi del Rione sanità" - Una fiction, presentata al Festival Global Series di Riccione, ispirata alla storia di don Antonio Loffredo, che sta ... Da rainews.it
“Anche un ghetto può cambiare”: don Antonio Loffredo e la fiction Rai sul Rione Sanità di Napoli - “Vorrei solo che, incontrandomi, qualcuno potesse riconoscere in me quell’asino che portava Gesù a Gerusalemme: felice non per sé, ma solo per averlo portato, anche solo per un tratto, tra la folla e ... Scrive agensir.it