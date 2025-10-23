Noi del rione Sanità | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per Noi del rione Sanità, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima giovedì 23 ottobre 2025; la terza e ultima – salvo cambi di programma – giovedì 6 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: giovedì 23 ottobre 2025. Seconda puntata: giovedì 30 ottobre 2025. Terza puntata: giovedì 6 novembre 2025. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Noi del rione Sanità? Ogni serata andrà in onda il giovedì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,40. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Noi del rione Sanità: quante puntate, durata e quando finisce

Leggi anche questi approfondimenti

E' ufficiale, domani sera "Noi del Rione Sanità" andrà in onda in prima serata su Rai Uno. La serie è liberamente tratta dal libro di Padre Antonio Loffredo "Noi del Rione Sanità" in libreria ora grazie ad Edizioni San Gennaro e Marotta e Cafiero Editori. Facciam - facebook.com Vai su Facebook

Noi del Rione Sanità da stasera su Rai 1: il cast, la trama, quante puntate vedremo - La nuova fiction Rai debutta oggi con i primi due episodi e porta in prima serata la storia di riscatto del Rione Sanità, raccontando la vera storia di Don Antonio Loffredo. Lo riporta movieplayer.it

"Noi del Rione Sanità", quante puntate sono e dove è stata girata la fiction Rai? - La nuova fiction Rai Noi del Rione Sanità racconta la rinascita di un quartiere napoletano: dove è stata girata la serie e quante puntate sono. Secondo tag24.it

Noi del Rione Sanità: quando va in onda e programmazione - La nuova fiction di Rai 1, Noi del Rione Sanità, arriva in autunno con una programmazione concentrata in tre serate, offrendo al pubblico un racconto intenso e compatto ispirato a una storia vera. Scrive ciakgeneration.it