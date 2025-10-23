Noi del Rione Sanità | la storia vera dietro la fiction

Il vero racconto dietro la nuova fiction di Rai 1 ambientata in uno dei quartieri più difficili di Napoli La nuova fiction Noi del Rione Sanità, in onda su Rai 1 dal 23 ottobre 2025, racconta una Napoli autentica, ferita ma viva, ispirandosi alla figura reale di don Antonio Loffredo. Un sacerdote che ha contribuito alla rinascita del quartiere Sanità. La serie, diretta da Luca Miniero, con Carmine Recano nel ruolo del protagonista (qui chiamato don Giuseppe Santoro), mostra come la fede, la cultura e la solidarietà possano diventare strumenti di riscatto sociale. Il Rione Sanità, nel cuore di Napoli, è stato per decenni simbolo di degrado, povertà e criminalità. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Noi del Rione Sanità: la storia vera dietro la fiction

