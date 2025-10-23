NOI DEL RIONE SANITÀ | LA SERIE DI RAI1 TRA UN TERRIBILE DELITTO E LA VOGLIA DI RISCATTO
“Noi del Rione Sanità”, da giovedì 22 ottobre su Rai1, è la storia di Don Antonio Loffredo, parroco illuminato e visionario, grazie al quale ha avuto inizio il “Miracolo del Rione Sanità” che vive nel racconto della nuova serie diretta da Luca Miniero che ha scelto Massimo Recano per vestire i panni di Don Giuseppe Santoro. La serie racconta la straordinaria trasformazione del Rione Sanità di Napoli: da quartiere malfamato e dimenticato, dove per decenni la criminalità ha soffocato ogni tentativo di riscatto sociale, a nuovo polo culturale e turistico, oggi simbolo di rinascita e speranza. Al centro di questo cambiamento c’è Don Antonio Loffredo, il parroco visionario che ha compiuto quello che molti chiamano il “Miracolo del Rione Sanità”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
