Noi del Rione Sanità il cast completo della serie | attori e personaggi

In partenza giovedì 23 ottobre 2025 su Rai 1, la serie "Noi del Rione Sanità" racconta un’umanità variegata, dove la fede incontra il bisogno di riscatto, e ogni personaggio affronta la propria battaglia quotidiana tra il bene e il male, la paura e la rinascita. Destini, dolori e speranza, per. 🔗 Leggi su Today.it