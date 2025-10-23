Noi del Rione Sanità dove è stata girata la serie | le location

A partire dal 23 ottobre 2025, Rai 1 trasmette la nuova serie televisiva "Noi del Rione Sanità", diretta da Luca Miniero e ispirata all’omonimo libro di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha cambiato il destino di uno dei quartieri più antichi e complessi di Napoli. Prodotta da Rai Fiction, Mad. 🔗 Leggi su Today.it