Noi del rione Sanità da stasera su Rai 1 la fiction con Carmine Recano

Sei episodi in prima serata ispirati alla vita di Don Antonio Loffredo. Nel cast anche Bianca Nappi e Nicole Grimaudo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Noi del rione Sanità, da stasera su Rai 1 la fiction con Carmine Recano

Altre letture consigliate

E' ufficiale, domani sera "Noi del Rione Sanità" andrà in onda in prima serata su Rai Uno. La serie è liberamente tratta dal libro di Padre Antonio Loffredo "Noi del Rione Sanità" in libreria ora grazie ad Edizioni San Gennaro e Marotta e Cafiero Editori. Facciam - facebook.com Vai su Facebook

“Noi del Rione Sanità”, da stasera in tv la serie: una storia vera di speranza e riscatto con Carmine Recano - Su Rai 1 in prima serata al via la serie tv "Noi del Rione Sanità", con Carmine Recano e Nicole Grimaudo. Come scrive msn.com

Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo: ecco le anticipazioni della prima puntata, cast e calendario, - Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo: ecco le anticipazioni della prima puntata, cast e calendario. libero.it scrive

Noi del Rione Sanità, quando esce la fiction Rai con Carmine Recano: il cast, la trama e il trailer - Napoli e la rinascita di un quartiere e dei suoi giovani grazie alla caparbietà di un parroco sono al centro di “Noi del Rione Sanità”, la fiction più attesa dell’autunno Rai che andrà in onda lunedì ... Scrive ilmattino.it