Noi del Rione Sanità da stasera su Rai 1 | il cast la trama quante puntate vedremo

La nuova fiction Rai debutta oggi con i primi due episodi e porta in prima serata la storia di riscatto del Rione Sanità, raccontando la vera storia di Don Antonio Loffredo. Appuntamento alle 21.30 su Rai 1. Da stasera Noi del Rione Sanità porta su Rai 1 la sfida di un prete che sceglie di restare dove è più difficile: al centro di uno dei quartieri simbolo di Napoli. Ispirata all'esperienza reale di Don Antonio Loffredo e diretta da Luca Miniero (produzione Rai Fiction con Mad Entertainment e Rai Com), la serie ha per protagonista Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro, un parroco di quartiere che mette al centro lavoro culturale, reti sociali e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

