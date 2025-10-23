Debutta questa sera su Rai 1 Noi del Rione Sanità, la nuova serie diretta da Luca Miniero con Carmine Recano nel ruolo di Don Giuseppe Santoro. Un racconto di riscatto e cambiamento ispirato alla storia reale di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha contribuito a far rifiorire il quartiere napoletano attraverso arte, cultura e lavoro comunitario. Indice. Noi del Rione Sanità anticipazioni 23 ottobre 2025 – Trama prima puntata 1×01 – Il nuovo parroco nella Sanità. 1×02 – Natale, teatro e comunità.. Cast e personaggi: volti e archetipi. Storia vera: da Don Loffredo alla fiction. Dove e quando vederla. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Noi del Rione Sanità, anticipazioni prima puntata di giovedì 23 ottobre 2025: l’arrivo di Don Giuseppe e la nascita della scuola di teatro