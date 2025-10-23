Noi del Rione Sanità | anticipazioni prima puntata del 23 ottobre su Rai 1

Da giovedì 23 ottobre 2025, Carmine Recano sarà il protagonista della prima serata di Rai 1 con Noi del Rione Sanità, la nuova serie diretta da Luca Miniero e ispirata alla vera storia di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha cambiato il destino di uno dei quartieri più difficili di Napoli. La fiction, composta da tre puntate, unisce realtà e finzione per raccontare il potere del riscatto e la forza della solidarietà. Un viaggio umano e spirituale nel cuore di una comunità che, nonostante le ferite e la criminalità, cerca la propria rinascita. Un racconto di riscatto e cambiamento. Noi del Rione Sanità intreccia vicende reali e narrative di fantasia, presentando un mosaico di storie e personaggi che riflettono le sfide della nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

