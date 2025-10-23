Nobody Wants This – Stagione 2 spiegazione del finale | Noah e Joanne resteranno insieme?

Noah e Joanne attraversano un periodo difficile nella seconda stagione di Nobody Wants This, passando dalla fase della luna di miele a una relazione più seria, che porta a un finale che prepara la terza stagione. La commedia romantica con Adam Brody e Kristen Bell riprende poco dopo la fine della prima stagione, con Noah e Joanne di nuovo insieme che cercano di unire i loro mondi. Tuttavia, Noah e Joanne affrontano nuovi problemi nella loro relazione. Noah mente a tutti, dicendo che Joanne ha ancora intenzione di convertirsi, ma non immediatamente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it