Nobody Wants This – Stagione 2 | il punteggio di Rotten Tomatoes rispetto alla stagione 1

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nobody Wants Thisstagione 2 sta conquistando i critici su Rotten Tomatoes. La serie romantica di Netflix segue la podcaster Joanne Williams (Kristen Bell) che si innamora del rabbino Noah Roklov (Adam Brody). La stagione 1, nominata agli Emmy, è stata un successo di critica e di pubblico nel 2024, portando Nobody Wants This – stagione 2 a seguire solo 13 mesi dopo, il 23 ottobre. Rotten Tomatoes ha ora raccolto un numero sufficiente di recensioni della seconda stagione di Nobody Wants This da consentirle di ottenere un punteggio ufficiale sul Tomatometer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nobody wants this 8211Recensione della seconda stagione di "Nobody Wants This" - La seconda stagione di Nobody Wants This abbandona la favola per esplorare la cruda realtà della relazione tra i personaggi di Kristen Bell e Adam Brody. Come scrive tag24.it

nobody wants this 8211Nobody Wants This 2: tutti vorremmo lo stile di Joanne (e una storia d’amore come la sua) - Torna su Netflix con la seconda stagione Nobody Wants This: racconta la storia d'amore tra il rabbino Noah e la podcaster con la passione per la moda Joanne ... Segnala fanpage.it

nobody wants this 8211Nobody Wants This 2, la serie Netflix più romantica di ottobre svela come far funzionare la coppia nonostante la routine - Adam Brody e Kristen Bell tornano insieme per Nobody Wants This 2 su Netflix. Come scrive vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Nobody Wants This 8211