Nobody Wants This 2 recensione | la serie è ancor più a misura di millennial
La commedia romantica perfetta per l'autunno torna su Netflix coi nuovi episodi, aumentando la quota Gen Y con Leighton Meester e Seth Rogen. Nobody Wants This. Incredibile intitolare così la serie romcom fatta ad immagine e somiglianza dei millennial (e non solo) che aveva scaldato il nostro cuore lo scorso anno mettendo insieme una coppia esplosiva (sullo schermo) come Adam Brody e Kristen Bell. Eppure nessuno di coloro che gravitano intorno ai due protagonisti, Noah e Joanne, volevano che si mettessero insieme. Hanno sfidato tutte le previsioni, come due moderni Romeo e Giulietta. Ora tornano con la seconda stagione, sempre in streaming su Netflix, e l'autrice Erin Foster alza il tiro aumentando non solo le difficoltà da superare per i protagonisti, ma anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
