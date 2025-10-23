Nobody Wants This 2 recensione | la serie è ancor più a misura di millennial

Movieplayer.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commedia romantica perfetta per l'autunno torna su Netflix coi nuovi episodi, aumentando la quota Gen Y con Leighton Meester e Seth Rogen. Nobody Wants This. Incredibile intitolare così la serie romcom fatta ad immagine e somiglianza dei millennial (e non solo) che aveva scaldato il nostro cuore lo scorso anno mettendo insieme una coppia esplosiva (sullo schermo) come Adam Brody e Kristen Bell. Eppure nessuno di coloro che gravitano intorno ai due protagonisti, Noah e Joanne, volevano che si mettessero insieme. Hanno sfidato tutte le previsioni, come due moderni Romeo e Giulietta. Ora tornano con la seconda stagione, sempre in streaming su Netflix, e l'autrice Erin Foster alza il tiro aumentando non solo le difficoltà da superare per i protagonisti, ma anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

nobody wants this 2 recensione la serie 232 ancor pi249 a misura di millennial

© Movieplayer.it - Nobody Wants This 2, recensione: la serie è ancor più a misura di millennial

Approfondisci con queste news

nobody wants this 2"Nobody Wants This 2" in arrivo il 23 ottobre su Netflix: cast, trama e tutte le novità della seconda stagione - Scopriamo tutto su "Nobody Wants This Stagione 2": trama, cast, soundtrack e data di uscita su Netflix, il 23 ottobre. Scrive alfemminile.com

nobody wants this 2Nobody Wants This 2, recensione: la serie è ancor più a misura di millennial - La commedia romantica perfetta per l'autunno torna su Netflix coi nuovi episodi, aumentando la quota Gen Y con Leighton Meester e Seth Rogen. Secondo movieplayer.it

nobody wants this 2Nobody Wants This 3 si farà? - Continuerà la serie Netflix con protagonisti Kristen Bell e Adam Brody? Riporta tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Nobody Wants This 2