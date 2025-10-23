Nobody Wants This 2 è esattamente quello che tutti vorremmo in amore anche se fingiamo non sia così

Giovedì 23 ottobre è arrivata su Netflix la seconda stagione di Nobody Wants This. La serie diventata un cult lo scorso anno, torna per parlare dell'amore tra Noah e Joanne, ma non solo. In questo secondo capitolo i protagonisti si pongono molte domande e ancora una volta ci mostrano cosa sia un amore sano, nonostante un finale un po' prevedibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

NEWS: POSTER Nuovo poster della serie TV "Nobody Wants This" :D Una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco single si innamorano. La loro storia dovrà riuscire a sopravvivere a stili di vita opposti e famiglie impiccione. - facebook.com Vai su Facebook

Prima arriva l'amore, poi la vita. NOBODY WANTS THIS torna per la seconda stagione il 23 ottobre! - X Vai su X

Nobody Wants This 2 è esattamente quello che tutti vorremmo in amore, anche se fingiamo non sia così - La serie diventata un cult lo scorso anno, torna per parlare dell’amore tra Noah e Joanne, ma non solo. Riporta fanpage.it

"Nobody Wants This 2" in arrivo il 23 ottobre su Netflix: cast, trama e tutte le novità della seconda stagione - Scopriamo tutto su "Nobody Wants This Stagione 2": trama, cast, soundtrack e data di uscita su Netflix, il 23 ottobre. Scrive alfemminile.com

Nobody Wants This 2, la serie Netflix più romantica di ottobre svela come far funzionare la coppia nonostante la routine - Adam Brody e Kristen Bell tornano insieme per Nobody Wants This 2 su Netflix. Secondo vogue.it