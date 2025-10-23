Nobody Wants This 2 è esattamente quello che tutti vorremmo in amore anche se fingiamo non sia così

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 ottobre è arrivata su Netflix la seconda stagione di Nobody Wants This. La serie diventata un cult lo scorso anno, torna per parlare dell'amore tra Noah e Joanne, ma non solo. In questo secondo capitolo i protagonisti si pongono molte domande e ancora una volta ci mostrano cosa sia un amore sano, nonostante un finale un po' prevedibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

nobody wants this 2Nobody Wants This 2 è esattamente quello che tutti vorremmo in amore, anche se fingiamo non sia così - La serie diventata un cult lo scorso anno, torna per parlare dell’amore tra Noah e Joanne, ma non solo. Riporta fanpage.it

nobody wants this 2"Nobody Wants This 2" in arrivo il 23 ottobre su Netflix: cast, trama e tutte le novità della seconda stagione - Scopriamo tutto su "Nobody Wants This Stagione 2": trama, cast, soundtrack e data di uscita su Netflix, il 23 ottobre. Scrive alfemminile.com

nobody wants this 2Nobody Wants This 2, la serie Netflix più romantica di ottobre svela come far funzionare la coppia nonostante la routine - Adam Brody e Kristen Bell tornano insieme per Nobody Wants This 2 su Netflix. Secondo vogue.it

