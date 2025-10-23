Ancora un rinvio per “No Other Land”. La sua messa in onda rischia di diventare un caso a Viale Mazzini. Vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Documentario, distribuito nelle sale con il patrocinio di Amnesty International Italia, era stato annunciato tra le proposte per l’autunno Rai lo scorso 24 settembre con una prima data annunciata: il 7 ottobre, secondo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas alla popolazione israeliana. Due giorni dopo la Rai, secondo alcune fonti in seguito a una telefonata di un politico non identificato “No Other Land” censurato in Rai: rinviata la messa in onda il 7 ottobre, aveva spiegato il cambio di programmazione con una nota ufficiale, in prima serata era stato trasmesso infine uno spazio informativo dedicato alla ricorrenza e alla situazione in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"No Other Land su Rai 3 slittato per evitare strumentalizzazioni, con le manifestazioni di piazza anche violente": così Adriano De Maio, direttore Cinema e serie tv Rai