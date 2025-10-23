No non c' è niente da essere soddisfatti nella sconfitta della Juventus

Dopo Real Madrid-Juventus molti tifosi bianconeri avranno pensato: tutto sommato pensavo peggio. A leggere i giornali sportivi oggi mi sembra una sensazione diffusa anche tra gli spettatori neutrali e gli addetti ai lavori. Ma davvero si può essere soddisfatti di una sconfitta, di questa sconfitta? Si può uscire tutto sommato fiduciosi da una partita in cui la Juventus ha subito 28 tiri che hanno generato 2.69 xG per il Real Madrid, in cui Di Gregorio ha effettuato 8 parate (di cui almeno tre di grande livello) e in cui Gatti ha salvato sulla linea un tiro di Brahim Diaz? In cui la squadra di Tudor ha generato la miseria di 0. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

