No la Cassazione non ha riabilitato Berlusconi e Dell’Utri Le sentenze restano nonostante la beatificazione Social di Forza Italia

Forza Italia ha trovato la sua nuova Madonna: una sentenza di Cassazione sulle misure di prevenzione. Ci soffia sopra, la lucida, la trasforma in reliquia politica: «La Cassazione ha smentito i rapporti tra Berlusconi e la mafia ». La fonte è un pezzo de Il Foglio, cresciuto in rete fino a diventare ciò che la propaganda ama più di tutto: una verità comoda che non deve temere i documenti. Il problema è che i documenti esistono. E sono scritti proprio dai tribunali che oggi vengono usati come paravento. Che cosa dice davvero la sentenza sulle misure di prevenzione. La decisione non è un processo penale.

