No all' impianto Edison la soddisfazione di FdI | Siamo stati i primi a opporci con fermezza

JESI – Il “no” definitivo della Provincia di Ancona all’impianto di rifiuti speciali Edison Next che sarebbe dovuto sorgere nella Zipa di Jesi, è stato accolto con grande soddisfazione da Fratelli D’Italia che a ogni livello, sia locale che provinciale, hanno più volte affermato il loro dissenso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

