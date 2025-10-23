Nitazeni | la nuova droga sviluppata negli anni 50 cos’è e quali sono i datti che provoca

Negli ultimi mesi, il nome “nitazeni” ha cominciato a circolare con più insistenza anche in Italia. Fino a poco tempo fa, era noto solo tra chi si occupa di tossicologia o stupefacenti sintetici. Ora, però, è salito agli onori della cronaca a seguito del primo caso accertato di morte per overdose collegata a queste sostanze. È successo in provincia di Bolzano. Le indagini hanno portato all’arresto di un presunto spacciatore e all’apertura di un’inchiesta che tocca anche il dark web. La droga era stata ordinata online, pagata in criptovaluta, spedita come un qualsiasi pacco. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Cosa sono e come sono nati i Nitazeni, la nuova droga sintetica che fa tremare il mondo: dieci volte più potenti del Fentanyl https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/nitazeni-droga-sintetica-piu-potente-del-fentanyl/ - facebook.com Vai su Facebook

Crepet e i Nitazeni: «Si compra online. Disastro come negli anni '70» trib.al/XLfXZOr - X Vai su X

Cosa sono e come sono nati i Nitazeni, la nuova droga sintetica che fa tremare il mondo: dieci volte più potenti del Fentanyl - I nitazeni rappresentano l’ultima e più pericolosa evoluzione della crisi mondiale degli oppiodi sintetici . Come scrive notizie.tiscali.it

Nitazeni: la nuova droga minaccia i giovani. C’è già un morto - Negli ultimi anni, il panorama delle droghe sintetiche si è arricchito di una nuova e pericolosissima sostanza: i nitazeni, oppioidi di sintesi ... Lo riporta itacanotizie.it

Cosa sono i nitazeni, la nuova famiglia di droghe più potenti del Fentanyl: c'è il primo morto in Italia - Questi oppiodi sono sempre più acquistati sul mercato clandestino delle droghe e la loro potenza li rende devastanti anche a piccole dosi ... Segnala today.it