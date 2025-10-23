Nino Savelli nuovo presidente del Consiglio nazionale degli Attuari

Nino Savelli, professore ordinario presso la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica, è il nuovo presidente del Cna, il Consiglio Nazionale degli Attuari. È stato votato all’unanimità dai 15 membri del nuovo Consiglio. All’unanimità sono state attribuite anche le cariche di vice presidente a Fabio Baione e di Segretario a Eliana Sarli. Gli altri consiglieri sono: Rocco Roberto Cerchiara, Maria Gabriella Cinardi, Giampaolo Crenca, Sergio Desantis, Gianfranco D’Aniello, Germano Donadio, Salvatore Forte, Rosa Maria Lacquaniti, Cristian Losito, Antonino Maddonni, Elena Pizzocaro e Tiziana Tafaro, presidente uscente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it