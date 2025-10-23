Prosegue il ’Ravenna Nightmare Film Festival’, rassegna dedicata a film dove non manca mai il brivido. Gli appuntamenti di oggi saranno tutti al teatro Rasi e inizieranno al mattino, con la sezione ’Visioni fantastiche’ che ospita la Masterclass ’Essere digital’ con Monica Manganelli e Marianna Panebarco, un progetto formativo di Start Cinema in collaborazione con gli istituti scolastici di Ravenna. Panebarco e Manganelli racconteranno l’esperienza realizzata a Ravenna, dove è stato realizzato per il terzo anno consecutivo il corso di Alta Formazione “ Digital Designer e Animator ”. Durante l’incontro verranno presentati alcuni dei progetti più significativi realizzati dagli studenti negli ultimi anni, con l’obiettivo di ispirare e avvicinare i giovani al mondo dei vfx e dell’animazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Nightmare’, un brivido in sala. Oggi maratona di film al Rasi