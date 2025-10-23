Nightmare Film Festival il ricco programma di venerdì | con un omaggio a David Lynch

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti domani, venerdì 24 ottobre, al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Fra i grandi ospiti, in particolare, lo scrittore Massimo Carlotto nel pomeriggio e l’attore Brando De Sica (figlio di Christian e nipote di Vittorio) premiato in serata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nightmare film festival riccoXXIII Nightmare Film Festival: al teatro Rasi seconda giornata con le proiezioni dei film “Blooming Death” e l’anteprima del documentario su Pupi Avati - Dopo l’opening night al Teatro Alighieri con la proiezione del film “Il Fantasma dell’Opera”, entra nel vivo la programmazione della XXIII edizione del ... Riporta ravennanotizie.it

nightmare film festival riccoRavenna Nightmare Film Fest: al via la XXIII edizione - Dal 20 al 26 ottobre va in scena la XXIII edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, ideato e organizzato da Start Cinema: con un programma ricco e articolatissimo, diviso in più di dieci sezioni molte ... Da cinefacts.it

nightmare film festival ricco’Nightmare’, un brivido in sala. Oggi maratona di film al Rasi - Da non perdere ’L’arpa birmana’,. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nightmare Film Festival Ricco