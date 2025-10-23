Nightmare Film Festival il ricco programma di venerdì | con un omaggio a David Lynch
Giornata ricchissima di eventi e di personaggi importanti domani, venerdì 24 ottobre, al XXIII Ravenna Nightmare Film Festival. Fra i grandi ospiti, in particolare, lo scrittore Massimo Carlotto nel pomeriggio e l’attore Brando De Sica (figlio di Christian e nipote di Vittorio) premiato in serata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
