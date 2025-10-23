Niente supplenti sotto i dieci giorni di assenza la novità nella legge di Bilancio che spaventa i presidi | Risparmio ma la scuola peggiora

«Lo stop alle supplenze brevi affidate ai professori esterni va assolutamente rivisto ». È la posizione netta del sindacato dei dirigenti scolastici DirigentiScuola, che a Open dichiara di non accogliere con favore la nuova norma inserita nel disegno di legge di Bilancio, già bollinato dalla Ragioneria di Stato e trasmesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze alla presidenza del Consiglio dei ministri. La modifica del governo Meloni, interviene su un articolo della cosiddetta «Buona Scuola», varata a suo tempo dall’esecutivo guidato da Matteo Renzi. Secondo il nuovo testo, per coprire assenze inferiori ai dieci giorni nelle scuole medie e superiori, non sarà più possibile chiamare supplenti esterni. 🔗 Leggi su Open.online

