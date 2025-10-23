Niente soldati in Ucraina basta ideologia green In Ue resti il diritto di veto
Meloni in Aula in vista del Consiglio europeo: «Sì alla Palestina, senza più Hamas. Il passaggio alle rinnovabili sia equilibrato. Da noi nessuno sconto a big tech». 🔗 Leggi su Laverita.info
