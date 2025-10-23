Niente conferenza per Conte alla vigilia di Napoli-Inter

Conte non parlerà prima del match al Maradona contro l’Inter di Chivu. Non ci sarà la solita conferenza da Castel Volturno di Antonio Conte per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

