Nicoleta Rotaru ergastolo all' ex marito Erik Zorzi | la uccise e ne simulò il suicidio
PADOVA -?Ergastolo. Questa la pena alla quale è stato condannato Erik Zorzi, il 43enne di Abano Terme accusato di avere ucciso l?ex moglie Nicoleta Rotaru di 39 anni, nella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
