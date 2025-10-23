Nicola Salinetti esce senza cellulare e non torna più | si cerca il 39enne milanese scomparso un mese fa

E' un mese che non si hanno più notizie di Nicola Salinetti, l'uomo di 38 anni che lo scorso 21 settembre si è allontanato da Garbagnate Milanese. La famiglia ha condiviso diversi appelli e ha rivolto un messaggio al giovane e a chiunque possa averlo visto anche ai microfoni della trasmissione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it