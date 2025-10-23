Nicola Salinetti esce senza cellulare e non torna più | si cerca il 39enne milanese scomparso un mese fa
E' un mese che non si hanno più notizie di Nicola Salinetti, l'uomo di 38 anni che lo scorso 21 settembre si è allontanato da Garbagnate Milanese. La famiglia ha condiviso diversi appelli e ha rivolto un messaggio al giovane e a chiunque possa averlo visto anche ai microfoni della trasmissione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Aiutiamo a ritrovare Nicola Salinetti Questa mattina, il Comune di Limbiate ha ricevuto la visita della troupe della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" e della madre di Nicola Salinetti, un uomo di 39 anni scomparso da Garbagnate Milanese (MI) lo scorso 21
Nicola Salinetti scomparso da giorni, l'appello della famiglia: "Potrebbe essere in difficoltà"
Si cerca Nicola Salinetti, scomparso da Garbagnate Milanese: non si hanno più notizie del 39enne da domenica scorsa - Il 39enne Nicola Salinetti risulta scomparso da domenica scorsa da Garbagnate Milanese (Milano).