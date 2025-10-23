Nicola 39 anni | Aiutateci a ritrovarlo
"Siamo molto preoccupati, mio fratello sta attraversando un momento di fragilità, potrebbe essere in difficoltà". È l’appello della sorella di Nicola Salinetti (nella foto), 39 anni, originario della provincia di Sondrio, scomparso da Garbagnate Milanese lo scorso 21 settembre 2025. L’uomo si è allontanato dalla comunità Dianova in cui si trovava da circa due mesi, senza portare con sé documenti, carte di credito né telefono cellulare. La famiglia informata dell’accaduto ha presentato denuncia ai carabinieri, avviato le ricerche nella zona delle Groane arrivando fino a Milano dove Nicola aveva vissuto per qualche anno e forse potrebbe aver trovato rifugio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
