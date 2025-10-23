Niccolò Fabi continua con successo il Libertà negli occhi tour
Prosegue in tutta Italia la tournée teatrale di Niccolò Fabi, ecco il calendario delle prossime date. Prosegue in tutta Italia la tournée teatrale di Niccolò Fabi, che sta già riscontrando ovunque un’accoglienza calorosa ed emozionata. Il cantautore porta in scena uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. In un’epoca che corre, Niccolò Fabi sceglie di rallentare e di accompagnare il pubblico in un viaggio intimo in cui la musica è al centro. Un impianto scenico raffinato, luci che disegnano ombre, silhouette protagoniste di uno spettacolo ricco di suggestioni che immergono il pubblico in un’atmosfera sognante che conduce all’essenza delle cose, mettendo al centro l’emozione, il pensiero e l’ascolto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Su La Stampa la recensione del concerto di Niccolò Fabi a cura di Roberto Pavanello!
Martedì 4 novembre 2025 ore 21 NICCOLO' FABI Niccolò Fabi torna sul palco del teatro Augusteo Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone e Bigliettoveloce
