Nettuno trovato con la droga nascosta nel marsupio | arrestato 33enne

Nettuno, 23 ottobre 2025 – Nell’ambito di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in una zona di Nettuno nota per tale fenomeno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente ad Aprilia, trovato i n possesso di droga e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso con circa 24 grammi di cocaina, 79 grammi di crack e 76 grammi di hashish, il tutto accuratamente occultato all’interno di un marsupio. Nel corso del controllo, è stato inoltre rinvenuto un coltello a serramanico nascosto in una tasca del giubbotto, motivo per cui è stato anche deferito per porto di armi o oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it