Netanyhau ferma l’annessione della Cisgiordania

È bufera dopo il voto della Knesset, l’assemblea monocamerale, favorevole all’annessione della Cisgiordania. “Non succederà”, dice il vicepresidente americano Vance. Per il segretario Rubio il voto minaccia il piano Trump. In serata Netanyahu ordina di non far avanzare il progetto di legge. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Netanyhau ferma l’annessione della Cisgiordania

