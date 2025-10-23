Netantahu | stop annessione Cisgiordania

17.06 Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di sospendere i progetti di legge per l'annessione della Cisgiordania, fino a nuovo avviso. L'annuncio arriva dopo le critiche Usa e le affermazioni del presidente Trump, secondo il quale "non ci sarà nessuna annessione". Trump ha anche detto di aver fermato Netanyahu, che voleva continuare la guerra, e che andrà a Gaza. "Il voto della Knesset sull'annessione è stata una provocazione dell'opposisizione", afferma l'ufficio del premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it