361magazine.com | 23 ott 2025

Nessuna crisi tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: l’amore continua sereno e lontano dai riflettori. Negli ultimi giorni, alcune indiscrezioni avevano acceso i riflettori su Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, insinuando che tra i due potesse esserci aria di crisi. Tuttavia, le voci si sono rivelate infondate: la conduttrice e l’imprenditore continuano a vivere la loro storia con serenità, discrezione e un affiatamento che smentisce ogni pettegolezzo. Leggi anche  Grande Fratello: Francesco smascherato dalla sua ex fidanzata Fin dall’inizio, la relazione tra Michelle e Nino si è distinta per uno stile sobrio e lontano dalla spettacolarizzazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Nessuna crisi tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: emergono dettagli

