Nessun motivo politico Non sono molto in forma
"Non ci sono motivi politici o avversità, semplicemente non sono molto in forma e dopo tanto tempo ho ceduto il passo, dando spazio a chi è più giovane di me". Il giorno dopo l’annuncio della remissione delle deleghe nelle mani del sindaco Mattia Missiroli, l’assessore Gabriele Armuzzi, non vuole lasciare neanche un centimetro a eventuali polemiche e anzi ha solo parole positive per chi lo sostituirà nella giunta di Cervia: Anna Altini, anche lei del Pri, che si prenderà le deleghe a Politiche sociali, Welfare, Tradizioni e Identità, Scuola, Decentramento e Partecipazione del cittadino, Saline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Meloni racconta sulla stampa la favola di essere il governo del record di longevità. Peccato che gli italiani non abbiano nessun motivo per festeggiare, visto che l'unico record del Governo Meloni è quello delle promesse tradite. Taglio accise, abolizione legge - facebook.com Vai su Facebook
Non succede ma se succede io questa non me la voglio proprio perdere per nessun motivo al mondo… - X Vai su X
"Nessun motivo politico. Non sono molto in forma" - Intanto si susseguono gli attestati di stima, dai compagni di giunta al parroco. Si legge su msn.com
"Nessun ruolo", "Invece sì". Botta e risposta tra Mentana e Mieli sulle manifestazioni proPal - Nel corso della Maratona Mentana duro botta e risposta tra Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, e lo stesso Enrico Mentana ... Segnala msn.com