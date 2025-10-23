nessun motivo politico non sono molto in forma

"Non ci sono motivi politici o avversità, semplicemente non sono molto in forma e dopo tanto tempo ho ceduto il passo, dando spazio a chi è più giovane di me". Il giorno dopo l’annuncio della remissione delle deleghe nelle mani del sindaco Mattia Missiroli, l’assessore Gabriele Armuzzi, non vuole lasciare neanche un centimetro a eventuali polemiche e anzi ha solo parole positive per chi lo sostituirà nella giunta di Cervia: Anna Altini, anche lei del Pri, che si prenderà le deleghe a Politiche sociali, Welfare, Tradizioni e Identità, Scuola, Decentramento e Partecipazione del cittadino, Saline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

