Nessun atleta russo e bielorusso verrà ammesso alle qualificazioni olimpiche di sci e swnoboard

Non potranno partecipare alle gare olimpiche di sci e snowboard della Fis gli atleti di Russia e Bielorussa. La Federazione internazionale ha reso noto che il suo consiglio ha votato “per non agevolare la partecipazione di atleti di Russia e Bielorussia come atleti neutrali individuali (Ain) alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

