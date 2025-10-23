Ness1 Escluso presenta il nuovo anno | tante novità e nuove idee

Non si tratta solo di una presentazione formale, ma di un vero momento simbolico: l’inizio di un percorso che ogni anno si rinnova, fatto di relazioni e desiderio di costruire insieme. All’incontro hanno partecipato le aziende partner, famiglie, cariche istituzionali e soprattutto i ragazzi, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it