Nelle acque dell’Artico la Russia spia l’Occidente con i suoi stessi strumenti
La Russia ha costruito silenziosamente un sistema di sorveglianza sottomarino che oggi ridisegna la geografia strategica del Nord. E l’ha fatto con tecnologie occidentali. Si chiama Harmony (in russo, Garmonija), ed è il cuore di una rete di sensori e cavi in fibra ottica che, dai fondali del Mare di Barents, monitora le attività della Nato. Secondo un’inchiesta condotta dalla televisione svedese Svt insieme alla tedesca Ndr e ad altri partner del consorzio internazionale Russian Secrets, Mosca sarebbe riuscita ad aggirare per anni le sanzioni occidentali, costruendo il sistema grazie a componenti importate illegalmente da società di facciata con base a Cipro. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Purezza che si vede. Qualità che si sente. Dalle acque incontaminate del Circolo Polare Artico, nasce il nostro salmone norvegese: nutrito senza OGM, allevato senza antibiotici, salato a mano, senza carne bruna e affumicato lentamente con legno di faggio. U - facebook.com Vai su Facebook
Nelle acque dell’Artico la Russia spia l’Occidente con i suoi stessi strumenti - La Russia ha costruito silenziosamente un sistema di sorveglianza sottomarino che oggi ridisegna la geografia strategica del Nord. Da formiche.net
Navi spia russe osservano le esercitazioni tedesce nel grande Nord - Mentre la Marina tedesca mette alla prova la propria potenza di fuoco nel cuore del Mare di Norvegia, due navi battenti bandiera russa si muovono in modo anomalo nelle acque circostanti. Da formiche.net
Navi spia russe «osservano» l'esercitazione navale della Germania: quei movimenti «a zigzag» nell'Artico - Navi spia russe starebbero «osservando» l'esercitazione navale della Germania nell'Artico. Segnala msn.com