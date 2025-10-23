Nelle acque dell’Artico la Russia spia l’Occidente con i suoi stessi strumenti

La Russia ha costruito silenziosamente un sistema di sorveglianza sottomarino che oggi ridisegna la geografia strategica del Nord. E l’ha fatto con tecnologie occidentali.  Si chiama Harmony (in russo, Garmonija), ed è il cuore di una rete di sensori e cavi in fibra ottica che, dai fondali del Mare di Barents, monitora le attività della Nato. Secondo un’inchiesta condotta dalla televisione svedese Svt insieme alla tedesca Ndr e ad altri partner del consorzio internazionale Russian Secrets, Mosca sarebbe riuscita ad aggirare per anni le sanzioni occidentali, costruendo il sistema grazie a componenti importate illegalmente da società di facciata con base a Cipro. 🔗 Leggi su Formiche.net

