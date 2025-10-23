È in streaming da oggi con i primi 4 episodi su Raiplay Il Collegio 9 (su Rai 2 arriva dal 29 novembre). Un altro gruppo di adolescenti della generazione Z torna indietro nel tempo, stavolta al 1990, l’anno scolastico in cui 18 nuovi ragazzi sono pronti a tutto per fare bella figura, imparare cose nuove, diventare grandi e, perché no?, innamorarsi dei nuovi compagni di scuola. Nel primo episodio – di 12 totali divisi su RaiPlay a scaglioni di 4: 2310, 30,10 e 611 – gli aspiranti studenti si sono sottoposti all’esame di ammissione. Tra molti strafalcioni e tanta supponenza ci sono 3 allievi che rischiano la bocciatura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel primo episodio gli allievi affrontano l'esame di terza media del 1990, tra l'inizio della globalizzazione e la fine della Guerra Fredda