Si ferma a un passo dal traguardo il sogno di Jennifer Ruggeri al 30.000$ di Santa Margherita di Pula, quinto dei sei ITF Combined organizzati da Forte Village Sports Academy. La tennista tesserata all’MTA di Jesi, numero 381 del ranking WTA, si è dovuta arrendere in finale alla ceca Julie Struplova (n. 541 WTA), con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, al termine di una battaglia che ha visto ribaltarsi più volte l’inerzia del match. Il primo set sembra scrivere una storia diversa. Ruggeri entra in campo con la determinazione giusta, domina gli scambi da fondo e conquista un netto 6-2. Il servizio funziona, i colpi sono precisi, e la ceca appare in difficoltà nel trovare le contromisure al tennis aggressivo dell’italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel penultimo atto si era aggiudicata il derby marchigiano con Federica Urgesi. Jennifer Ruggeri ko a Pula, rimonta fatale in finale. La jesina si fa riagguantare dalla ceca Struplova