Nel Pacifico c' è una bolla di acqua calda | colpa del carburante delle navi?
Esiste un'area nell'Oceano pacifico che gli scienziati definiscono "warm blob", ossia "bolla calda". È una zona che si estende dall'area orientale del continente asiatico fino alle coste occidentali del Nord America, dove l'acqua ha fatto registrare temperature molto più alte della norma nell'ultimo anno. La teoria ora più accreditata trova la causa nel cambiamento dei carburanti utilizzati dalle navi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
