Nel nuovo piano europeo sulle biotecnologie mancano le politiche sul cibo

Gamberorosso.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ue si prepara a varare il suo primo Biotech Act, che punta a rilanciare la competitività europea nella ricerca genetica e nella bioindustria. Ma nel pacchetto il cibo passa in secondo piano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Immortalità in laboratorio: la nuova frontiera delle biotecnologie - I nuovi organi stampati in 3D, l’evoluzione delle tecniche a mRna e Crispr- Come scrive panorama.it

Il nuovo patto europeo, la linea rossa dell'Ucraina - La riunione dei volonterosi si è realizzata dopo le esibizioni di forza che la Cina ha organizzato nei giorni scorsi. Scrive ilmattino.it

Biotecnologie innovative: avviso esplorativo per l’individuazione di un immobile per l’apertura di un nuovo sito produttivo - Una società leader globale nel campo delle biotecnologie d’eccellenza vorrebbe avviare in Italia un polo di produzione di ingredienti e prodotti per un integratore alimentare, con un centro di ricerca ... Scrive regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Piano Europeo Biotecnologie