Nel Lazio 51 Comuni non hanno presentato il Piano di protezione civile ecco quali sono

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha ritirato fondi per 571 mila euro stanziati a favore di 51 diversi Comuni del Lazio che non hanno presentato il piano di protezione civile comunale. Un documento importante per la sicurezza dei cittadini, visto che vi sono riportate le procedure operative di intervento per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Decolla la raccolta di oli alimentari esausti in 45 piccoli comuni del Lazio - Ad oggi i 9 Comuni in cui la raccolta è andata a regime nel 2020 hanno recuperato in media circa 300 litri di olio esausto ciascuno, con punte fino a 800 litri come nel caso di Castrocielo Attivare la ... regione.lazio.it scrive

Piccoli Comuni: al via il nuovo Avviso - Annualità 2025, La Regione Lazio prosegue l’attività di valorizzazione del patrimonio culturale e sociale dei Piccoli ... Da regione.lazio.it

I piccoli Comuni del Lazio, patrimonio di cultura e tradizioni - 9 milioni di euro di fondi PNRR per i Comuni della Valle del Turano Nel Lazio 255 Comuni su 378 hanno meno di 5. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio 51 Comuni Hanno