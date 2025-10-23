Nel Lazio 51 Comuni non hanno presentato il Piano di protezione civile ecco quali sono
La Regione Lazio ha ritirato fondi per 571 mila euro stanziati a favore di 51 diversi Comuni del Lazio che non hanno presentato il piano di protezione civile comunale. Un documento importante per la sicurezza dei cittadini, visto che vi sono riportate le procedure operative di intervento per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
