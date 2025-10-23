Nel Calcio Napoli le vittorie rompono sempre gli equilibri interni Gestire il successo è un lavoro manageriale

Nel Calcio Napoli le vittorie rompono sempre l’equilibrio interno. Gestire il successo è un lavoro manageriale La fragilità del successo, una fragilità aziendale in forma calcistica Quando il Napoli ha vinto lo scudetto nel 2023, la città è esplosa di gioia e il club è diventato simbolo di un successo moderno: gestione efficiente, reclutamento intelligente e uno spogliatoio unito. L’anno successivo, fu completa catastrofe sportiva e aziendale, ma lo scatto di reni del condottiero trovò la cura. Nel 2025, nuovo scudetto, ma la storia ora sembra ripetersi e la squadra si trova in difficoltà, forse più fuori dal campo che nel rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

