Nel brindisino accusa | piantagione di marijuana nel giardino di casa arrestati marito e moglie Carabinieri

Noinotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata del 20 ottobre 2025, a Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto Intervento (API), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia di coniugi, di 52 (lui) e 56 anni (lei), per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e personale eseguita presso la loro abitazione di campagna in località Apani, che ha permesso di rinvenire e sequestrare: –     540 piante di marijuana interrate nel giardino dell’abitazione; –     27 scatoloni di cartone occultati in due container contenenti infiorescenze di marijuana, per un totale di 30 Kg; –     13 kg di marijuana già confezionati in vari contenitori; –     vario materiale per la coltivazione e lavorazione della marijuana, tra cui ventilatori, deumidificatori, lampade di ultima generazione per stimolare e sviluppare la crescita delle piante, essiccatori, una bilancia elettronica di precisione e buste di varie dimensioni per il confezionamento e la pesatura della sostanza; –     tute da lavoro dotate di maschera e filtro, con tutta evidenza utilizzate dagli indagati nelle operazioni di coltivazione della marijuana. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

