Nei Suoni Dei Luoghi |  sabato 25 ottobre a Campoformido il concerto per Napoleone

23 ott 2025

La musica si intreccia con la grande storia della nostra terra nel nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori  Nei Suoni Dei LuoghiSabato 25 ottobre  a  Campoformido  (Ud), nella  Sala Polifunzionale Angelo Geatti  (inizio alle 18.00), andrà in scena il  Concerto per Napoleone. Per l’occasione un quartetto di eccellenti musicisti formato da  Francesco Comisso  (violino), dalla direttrice artistica del festival  Valentina Danelon  (violino), da  Jessica Orlandi  (viola) e da  Giuseppe Barutti  (violoncello), emozionerà il pubblico con un intenso programma con musiche di  Haydn,  Gossec,  Le Sueur  e  Rousseau, opere che hanno accompagnato i grandi avvenimenti della storia napoleonica in Italia e in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Udine20.it

