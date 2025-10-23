Nei Suoni Dei Luoghi |  sabato 25 ottobre a Campoformido il concerto per Napoleone

La musica si intreccia con la grande storia della nostra terra nel nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Sabato 25 ottobre a Campoformido (Ud), nella Sala Polifunzionale Angelo Geatti (inizio alle 18.00), andrà in scena il Concerto per Napoleone. Per l’occasione un quartetto di eccellenti musicisti formato da Francesco Comisso (violino), dalla direttrice artistica del festival Valentina Danelon (violino), da Jessica Orlandi (viola) e da Giuseppe Barutti (violoncello), emozionerà il pubblico con un intenso programma con musiche di Haydn, Gossec, Le Sueur e Rousseau, opere che hanno accompagnato i grandi avvenimenti della storia napoleonica in Italia e in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Udine20.it

