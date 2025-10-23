Nei film sui Beatles chi interpreterà i colleghi amici e collaboratori dei Fab Four? Ecco su chi puntiamo
I 4 film sui Beatles di Sam Mendes sono l'equivalente cinematografico di un lontano asteroide diretto verso la Terra. All'impatto mancano ancora alcuni anni - la data di uscita è prevista per il 2028 - ma quando colpiranno, faranno un gran rumore. Il leggendario drammaturgo Jez Butterworth e il creatore di Adolescence Jack Thorne sono tra gli sceneggiatori delle 4 storie e Sam Mendes dirige tutti e quattro i film, ognuno dei quali è raccontato dal punto di vista di uno dei Fab Four, avendo a disposizione le loro storie e il loro incredibile catalogo di album, singoli, etc. A interpretarli è una squadra di giovani star: Paul Mescal sarà Paul McCartney, Harris Dickinson sarà John Lennon, Barry Keoghan vestirà i panni di Ringo Starr e Joseph Quinn quelli di George Harrison. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
ll 5 ottobre 1962 uscivano in contemporanea il primo 45 Giri dei Beatles "Love me do" e il primo film di James Bond "Licenza di uccidere"da quel giorno la cultura pop mondiale non è stata più la stessa.
James Norton lavora sodo, e la cosa fa piacere. Sarà lui ad interpretare Brian Epstein, il manager di lunga data dei BEATLES, nel "4-film event" di Sam Mendes. Norton si unisce così a Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn e Harris Dickinson (i Fab Four) - X Vai su X
The Beatles - A Four Film Cinematic Event, Saoirse Ronan sarà Linda McCartney