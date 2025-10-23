Negramaro in concerto al PalaRescifina come cambia la viabilità

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei concerti della band italiana “Negramaro”, in programma al PalaRescifina oggi, giovedì 23, domani, venerdì 24, e sabato 25 ottobre, alle ore 21, sono previsti provvedimenti viabili, al fine di garantire in sicurezza l’afflusso e soprattutto il deflusso degli spettatori. Oggi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

