Negli archivi di Balenciaga a Parigi | là dove nascono i nuovi profumi

CRISTÓBAL Balenciaga è all'apice della popolarità quando, nel 1947, presenta la sua fragranza femminile. La chiama Le Dix in omaggio al civico (il 10) di avenue George V, cuore parigino della Maison dal 1937 al 1968, anno in cui il designer abbandona le scene. A dispetto delle origini basche, lo stilista incarna l'essenza dell'Haute Couture francese: "il maestro di tutti noi", lo definisce Christian Dior, "l'unico vero couturier", per Gabrielle Chanel. Quel suo primo profumo piace quanto il suo stile scultoreo e avanguardista. A cavallo tra gli Anni 50 e 60, Le Dix è l'eau de parfum che tutte desiderano.

