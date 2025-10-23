Nedved torna a parlare della Juve | C’è bisogno ancora di tempo ma con il Real Madrid ho avuto questa sensazione

Nedved sull’attuale momento bianconero: l’ex dirigente elogia la reazione col Real, ma ricorda la pressione della maglia. E in Serie A vede l’Inter avanti. Una voce che pesa, un giudizio che arriva da chi la Juventus l’ha vissuta da protagonista assoluto, prima in campo e poi dietro una scrivania. Pavel Nedved, attuale Direttore Generale della Nazionale della Repubblica Ceca, è tornato a parlare della sua ex squadra. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Roma e Viktoria Plzen, l’ex Pallone d’Oro ha analizzato il momento delicato dei bianconeri, tra segnali di ripresa e la consapevolezza che la strada è ancora lunga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nedved torna a parlare della Juve: «C’è bisogno ancora di tempo, ma con il Real Madrid ho avuto questa sensazione»

Contenuti che potrebbero interessarti

La Juve torna a casa da Madrid solo con la prestazione: i bianconeri disputano una buona prova ma devono cedere al Real - facebook.com Vai su Facebook

Nedved: "Per la Juve ieri prova d'orgoglio, serve tempo per tornare ad alto livello" - Pavel Nedved, direttore tecnico delle nazionali ceche, ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra Roma e Viktoria Plzen di stasera: "Ho cominciato. Segnala tuttomercatoweb.com

Nedved torna in Italia e appare in diretta prima di Roma-Viktoria Plzen: “Seguo ancora la Serie A” - Pavel Nedved è tornato in Italia come rappresentante della Federazione ceca per seguire la sfida di Europa League tra Roma e Viktoria Plzen ... Scrive fanpage.it

Nedved: “Io so quanto è difficile vestire i colori della Juve. Se non sei al 100% non hai chance di sopravvivere. I bianconeri hanno bisogno di tempo per…” - Pavel Nedved, dirigente della Federazione della Repubblica Ceca, ha parlato prima della sfida di Europa League tra la Roma e il Viktoria Plzen e ha avuto modo di commentare il moneto che vive ... Si legge su tuttojuve.com