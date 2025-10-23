Nedved sorprende tutti | sentite cosa ha detto in vista di Roma Viktoria Plze?
Nedved, direttore tecnico delle nazionali, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Pavel Nedved, direttore tecnico delle nazionali ceche, ha parlato a Sky Sport in occasione della sfida tra AS Roma e Viktoria Plze? questa sera. ‹Ho cominciato in questa squadra quando avevo 14 anni – ha detto – mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
?ACCADDE OGGI Il 17 ottobre 2000 all'Olimpico è di scena l'Arsenal nel girone di Champions League. Nedved firma il vantaggio, Pires pareggia nel finale. https://www.laziowiki.org/wiki/Marted%C3%AC_17_ottobre_2000_-_Roma,_stadio_Olimpico - facebook.com Vai su Facebook